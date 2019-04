Haftar läheb Tripolit rünnates välja täispanga peale

75-aastane Haftar on pool sajandit kestnud sõjaväekarjääri jooksul vahetanud korduvalt pooli, kuid praegu on tal suure osa Liibüa territooriumi üle kindlam haare kui kellelgi teisel.

Egiptuse ja Araabia Ühendemiraatide (ning võib-olla ka Venemaa) toetusel on Haftar suutnud haarata kontrolli Liibüa idaosas ja strateegiliselt olulistes piirkondades riigi lõunaosas.

Võitlus territooriumi pärast

Pärast aastakümneid USAs eksiilis viibimist naases Haftar 2011. aastal Liibüasse, et osaleda Muammar Gaddafi vastases ülestõusus. Dikataatori kukutamisele järgnenud aastatel võitlesid riigis võimu pärast mitmed erinevad relvarühmitused.

Analüütikute hinnangul on Haftari järgmine ja peamine eesmärk aga hõivata Tripoli, kuhu on koondunud kogu riigi rahandus, poliitika ja enamik rahvastikust.

Riskantne strateegia

Praegu on Liibüa jagatud kahe valitsuse vahel. Tripolis valitseb ÜRO toetusega ühtsusvalitsus, idapoolses Tobruki linnas Haftari toetatud nn idavalitsus.

Lisaks neile on riigis veel terve hulk relvajõudusid, mis kontrolli pärast konkureerivad. Seda eriti riigi hõredalt asustatud lõunaosas, kus hõimud võitlevad tulusate piiriüleste smugeldamisteede ja inimkaubanduse eelisõiguse eest, vahendab France 24.

Haftari hiljutist laienemist lõuna poole (olgu märgitud, et Liibüa lõunapiirini on Vahemere äärest ligi 2000 kilomeetrit) on nimetatud strateegiliseks katseks sõlmida erinevate hõimualade relvajõududega kokkuleppeid, mis seisavad tihti üsna savijalgadel.