Liibüa lahingutes on hukkunud 35 inimest

Haftari üksused on hõivanud suure osa Liibüa idaosast ning saavutasid hiljuti riigi lõunaosa kõrbepiirkondades rea võite.

Julgeolekuallikas Mitiga lennujaamast ütles, et praegu ei ole rünnaku eest vastutust võtnud kumbki võitlev pool. Rünnati lennujaama maandumisrada ja inimohvreid see kaasa ei toonud.

Ühtsusvalitsuse tervishoiuminister A'hmid Omar ütles eile hilisõhtul, et surma on saanud 35 ja haavata umbes 50 inimest.

Riigi idaosa valitsusele lojaalsed kindral Haftari väed on seni teatanud 14 võitleja surmast, Liibüa Punane Rist on teatanud ühe oma arsti surmast.

ÜRO humanitaarkoordinaator Liibüas Maria Ribeiro ütles täna, et lahingute tõttu on seni pidanud kodust põgenema üle 2800 inimese ning elektriliinid on saanud kahjustada. Sõjategevuse tõttu ei pääse päästjad ka ohvrite juurde.