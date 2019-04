Niinistö kohtub homme Peterburis Putiniga

«Euroopa Nõukogu on inimõiguste üle valvet pidav kogu. Kui Venemaa sealtki lahkub, siis dialoog Euroopaga hakkab olema nullilähedane. Meie eesistumise ajal seda asja lõplikult lahendada ei jõuta, kuid oleme taotlenud seda, et see (küsimus Venemaa kaasatusest) püsib avatuna. Et selline võimalus oleks ikkagi veel olemas,» lausus Niinistö.