Rocco Ots asub tööle politseimissioonil Palestiina aladel

Ots hakkab nõustama Palestiina politseid keskkonna kuritegude uurimise nõunikuna, edastas välisministeerium. Eesti ekspert on lähetatud Välisministeeriumi poolt.

Euroopa Liidu politseimissiooni töö eesmärk on toetada Palestiina võime jätkusuutliku ja toimiva kriminaalõiguse, kriminaalseadustiku väljatöötamisel ning politseijõu loomisel Läänekaldal ja Gaza sektoris eesmärgiga saavutada Palestiina võime võtta vastutus avaliku korra tagamise eest. Missioon loodi 2006. aasta jaanuaris.

Rocco Ots on lõpetanud sisekaitseakadeemia, tal on magistrikraad sisejulgeoleku alal. Ots on töötanud Eesti politseis pea 20 aastat, missioonile suundub ta keskkonnainspektsiooni uurimisosakonna juhi ametikohalt.