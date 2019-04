Abi: Starovoitova mõrva tellija kirjeldusega sobib mitu poliitikut

Linkov ütles esmaspäeval fontankale, et Barsukovile süüdistuse esitamist võis ennustada. «On tähtis, et juurdlus tunnistab «seni tuvastamata» poliitilise tellija olemasolu. Kohtuasja materjalides on piisavalt tõendeid Starovoitova tapmisest huvitatud isikute nimetamiseks,» täpsustas Linkov.