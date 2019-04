May arutab Merkeli ja Macroniga Brexitit

Kohtumine toimub napilt enne homme toimuvat Euroopa Ülemkogu, mis keskendub 46 aastat kestnud partnerluse saatusele.

May palus EL-i liikmesriikide juhtidel reedel lükata Brexit 30. juunile, et tal oleks aega leida kompromisslahendus opositsioonis oleva Tööparteiga. Kõneluste eesmärk on saada Ühendkuningriigi valitsuse ja EL-i läbi räägitud lahkumisleppele neljandal katsel Briti parlamendi heakskiit.

EL-i riikide juhid on tähtaega algselt 29. märtsilt juba korra pikendanud ning kahtlevad väga, kas May suudab patiseisu Briti parlamendis murda. Kõnelused pole kuhugi jõudnud ning ilmselt enne ülemkogu edu ei saavuta.

May olukorda raskendab EL-is kasvav hirm, et kaosega hakkavad peatselt kaasnema suuremad poliitilised ja majanduslikud kulud kui leppeta Brexiti korral.

Seda seisukohta edendab avalikult Macron, kuid arvatakse, et teda toetavad ka Belgia ja Hispaania.

"Vajame viivituseks head põhjust," lausus üks diplomaat sellest leerist.

Ülemkogu presidendi Donald Tuski kantselei käis eelmisel nädalal välja mõtte anda ÜK-le "paindlik", kuni üheaastane pikendus, mis saab lõppeda varem, kui London peaks suutma patiseisu murda.

Üks diplomaadist allikas aga rõhutas, et see on "härra Tuski seisukoht, mitte ülemkogu seisukoht".

Merkeli seisukohad on leplikumad ja teda toetab EL-i liikmesriik Iirimaa, kelle poliitiliselt tundlik piir Põhja-Iirimaaga on peamine põhjus, miks lahkumislepe Briti parlamendis takerdus.