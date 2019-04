Foto: demineerijad hävitasid Saku vallast leitud mürsu

Teisipäeval kell 9.16 sai häirekeskus teate, et Saku vallas Sautinõmme küla lähedalt on kaevetööde käigus leitud lõhkekeha meenutav ese. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on Teise maailmasõja aegse 150-millimeetrise mürsuga.