Fotod ja video: ERRi nõukogu arutas Martin Helme kaebust ajakirjanike suhtes

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann ütles pärast koosolekut, et ajakirjanikel on õigus küsida kõige teravamaid küsimusi, ja kuigi mõningaid eksimusi on saatejuhtidel ette tulnud, siis mingist süsteemsest rikkumisest ERRis ei saa juttugi olla.

«Tõdesime seda, et rahvusringhäälingu sisesed protseduurid töötavad. Neid võib parandada, täiustada, aga põhimõtteliselt on selge, et üksikuid apsakaid, eksimusi võib tulla,» ütles Veidemann.

Küsimusele, kas Martin Helme tõstatatud tasakaalustamatuse küsimus oli põhjendatud, vastas Veidemann, et tema seisukohalt ei olnud. Veidemann rõhutas, et põhimõtteliselt on igal ajakirjanikul õigus küsida ka kõige teravamaid küsimusi, kuid sealjuures ei tohiks oma maailmavaadet esile tuua või inimese suhtes seisukohta võtta.

«Rahvusringhäälingu nõukogu ei tegele kellegi karistamisega, see ei ole meie võimuses. Me saame ainult suhelda juhatusega, juhtida juhatuse tähelepanu ühele või teisele asjale,» selgitas Veidemann.

Tema sõnul peaks juba aprilli lõpus avalikkuse ette jõudma analüüs väidetava ajakirjandusliku tasakaalustamatuse uuringust. «Mis puudutab rahvusringhäälingu tervikprogrammi edastamist, kaasa arvatud ka need saated, mis on seotud päevakajaliste saadetega – uudistesaated, ma ei näe selles süsteemset rikkumist, mis vääriks kuidagi eraldi tähelepanu juhtimist,» kordas Veidemann.