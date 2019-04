Peaminister: Rootsi kaitseb suhetes Venemaaga oma seisukohti

"Tahame, et meil oleks Venemaaga head suhted, kuid samas ei loobu me asjadest, millesse usume ja milles on meil teistsugused seisukohad," vastas Löfven Arktika foorumil küsimusele, kas tema kohtumine Vene presidendiga näitab seda, et Rootsi ei hooli enam Krimmist ja teistest küsimustest, milles on Venemaaga eriarvamusel.