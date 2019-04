Politico: Euroopa jälgib hoolikalt, kas Eesti kaasab uude valitsusse «paremäärmusliku populismi»

«Euroopa jälgib hoolikalt, kas Eesti kaasab uude valitsusse paremäärmusliku populismi, kuid peamine küsimus on see, miks see üldse võimalikuks sai,» kirjutab väljaanne.

Politico selgitab, et Eesti kaks suurimat erakonda -Reformierakond ja Keskerakond - kuuluvad mõlemad Euroopa tasandil liberaalsesse fraktsiooni ALDEsse ning võtavad Eesti 101-liikmelises parlamendis 60 kohta, kuid ometi ei tee nad koostööd valitsuse moodustamiseks. Politico kirjutab, et Keskerakond, kes sai viimastel valimistel Reformierakonnalt lüüa, keeldus teise suure parteiga kõnelustest Reformierakonna liidri Kaja Kallase sõnavõtu tõttu, mis puudutas kahe erakonna erimeelsusi maksuküsimustes ning kuna Keskerakond ja Reformierakond ei suuda teha koostööd, tuleb emmal-kummal kaasata vähemalt üks parempoolne partei: EKRE või Isamaa.



Kallase võimalused valitsuse moodustamiseks kahanevad, sest Ratas avalikustas nädalavahetusel kolme erakonna kokkuleppe, millel on parlamendis 56 häält. «Ratase loodav koalitsioon on Euroopa liidu vastane ning murrab kampaania käigus välja öeldud lubadust,» kirjutab Politico ja tsiteerib Reutersi lugu.

«Ratas kutsus EKRE koalitsioonikõnelustele 11. märtsil, murdes lubadust immigratsioonivastase erakonnaga kõnelusi mitte pidada. 36-leheküljeline koalitsioonilepe sisaldab EKRE karmi immigratsioonipoliitikat ja lubab, et Eesti ei võta põgenikke vastu Euroopa Liidu kvoodi alusel,» vahendab Politico Reutersit ja lisab, et «Ratas on nüüd võtnud endale kohustuse tühistada poliitika, mille poolt ta Brüsselis hääletas või mille kinnitas».