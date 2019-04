Küberõppus paneb liitlaste isetuse proovile

Visky alustab kirjeldusest, kuidas ehitati üles küberlahinguväli ja anti 23 osalejariigist ehk nn sinisest meeskonnast igaühele kaitsta üks piirkond ühe elektrijaamaga. Lisaks tekitati kõigi nende elektrijaamade vahele ühendused, mille abil saaks oma vooluvõrgu langemisel abi naabrite jaamast, ning manitseti osalejaid, et koostöö puudumine on praegu nõrgim lüli.

Seda tehti esimest korda, et motiveerida võistkondi võistlemise kõrval ka koostööd tegema. «Eeldasime, et kõik panevad ühendused kohe tööle. See on lihtne ja kasulik, see ei maksa midagi, miinuspunkte ei tule,» räägib Visky.