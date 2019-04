Pompeo ei kinnitanud USA toetust Palestiina riigi loomisele

Pompeo sõnul esitavad Ühendriikide presidendi Donald Trumpi abid Jared Kushner ja Jason Greenblatt lähiajal ettepaneku «probleemi lahendamiseks, mis on kestnud aastakümneid ja mida eelmised valitsused ei suutnud lahendada».

«Me loodame, et meil on ideid, mis on erinevad ja unikaalsed, mis lubavad iisraellastel ja palestiina rahval jõuda konflikti lahendamiseni,» lausus välisminister.