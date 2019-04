KCNA: Kim kutsus kokku Põhja-Korea parteiladviku kohtumise

Mullu aprillis kuulutas Põhja-Korea liider, et võimupartei uueks «strateegiliseks liiniks» saab «sotsialistliku majanduse ülesehitamine» ja riigi tuumaprogramm on lõpule viidud.

Põhja-Korea asevälisminister ütles märtsis, et riik kaalub tuumarelvitustamiskõneluste peatamist Ühendriikidega, kui viimasel ajal on olnud märke, et Pyongyang tahab neid siiski jätkata ja on huvitatud kolmandast tippkohtumisest USA-ga.