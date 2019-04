Elektrikatkestus mattis taas pimedusse suure osa Venezuelast

Sarnaseid vahejuhtumeid on sporaadiliselt aset leidnud alates 7. märtsist, mil massiivne katkestus jättis riigi pimedusse viieks päevaks.

Probleeme on olnud ka veevarustuse, ühistranspordi ja sidega. Paljud inimesed on pidanud lühendama oma tööpäevi kuuele tunnile.

Elektrikatkestused on veelgi halvendanud majanduskriisi maailma suurimate tõendatud naftavarudega riigis, mida räsivad hiigelinflatsioon, esmatarbekaupade nappus, lokkav kuritegevus ja seninägematu väljaränne.

Märtsi lõpus selgus ÜRO siseraportist, et Venezuelast lahkub iga päev 5000 inimest ning umbes 10 protsenti rahvastikust ehk 3,4 miljonit inimest elab migrantide või põgenikena naaberriikides.

Riigist on lahkunud 22 000 ehk umbes kolmandik riigi arstidest ning 25 000 elektrienergiasektori töötajat.

Venezuela võimud on süüdistanud elektrikatkestustes opositsiooni ja USA sabotaaži ning küberrünnakuid Guri hüdroelektrijaamale, kuid vaatlejate hinnangul on need tingitud taristu alarahastamisest ning puudulikust hooldusest.