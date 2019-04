Maduro: Venezuela on valmis abi vastu võtma

"Me kinnitame valmidust luua koostöömehhanismid rahvusvahelise abi ja toetuse vastuvõtmiseks," kirjutas Maduro eile Twitteris.

President keeldub tunnistamast, et riigis tekkinud olukorda võib nimetada humanitaarkriisiks ning pärast kohtumist rõhutas ta, et koostöö ICRC-ga peab austama Venezuela õiguskorda.

ICRC delegatsioon eesotsas president Peter Maureriga on viibinud Venezuelas laupäevast alates ja peaks lahkuma kolmapäeval.

Venezuela on tõsises majandus- ja poliitilises kriisis. Jaanuari keskpaigast alates kestab vastasseis sotsialistist presidendi ja end ajutiseks riigipeaks kuulutanud opositsioonijuhi Juan Guaidó vahel. Guaidód on Venezuela ajutise riigipeana tunnustanud 50 riiki, teiste seas USA ja paljud Euroopa Liidu riigid.

Venezuela naftamajandus on ekspordi kokkuvarisemise ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu kokku varisenud. Rahva elutingimused on rasked, inimesed on näljas ja levivad haigused.