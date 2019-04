Teadlased: liustike sulamine toob radiatsiooniohu

«Radioaktiivsed osakesed on väga kerged, nii et kui nad jõuavad atmosfääri, võivad nad kanduda väga kaugele,» ütles Clason.

«Kui see sajab alla vihmana nagu pärast Tšornobõli, uhutakse see minema ning see on niiöelda ühekordne sündmus. Kui aga lumena, jääb see aastakümneteks jäässe ja kui see kliima tõttu sulama hakkab, läheb ta allavoolu.»