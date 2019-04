Kross: koalitsioonileping on nagu destilleeritud vesi

Mis juhtuma hakkab?

Täna on veidi vara öelda, mis tegelikult juhtuma hakkab. Võimalik on ka see, et uus valitsus ei tee mitte midagi ja istub niisama sarnaselt lahkuvale Jüri Ratase valitsusele. Võimul ollakse selleks, et olla võimul. Koalitsioonileping on täiesti ambitsioonitu ja hambutu. Kõigi kolme osapoole olulisemad lubadused on sellest välja jäetud, see on nagu destilleeritud vesi. Ainus murettekitav punkt puudutab prokuröride erikomisjoni. Pensionide teise samba vabatahtlikuks muutmine on täiesti eraldi hullumeelne teema.

Kui demokraatia põhistruktuurid jäävad puutumata, siis see valitsus toimetab mannetult ja varem või hiljem peaksid nad poliitilise loogika tõttu omavahel tülli minema. Ehkki loogikat on selles kõiges juba praegu vähe. Kas te kujutate ette, kuidas Keskerakond ja EKRE enne kohalikke valimisi ühtse blokina Tallinnas kampaaniat tegema hakkavad? Seda on väga keeruline ette kujutada, samas tundub tänases Eesti poliitikas kõik olevat võimalik.

EKRE valitsusse kaasamise taustal on paljud poliitikud hirmutanud tagasilöökide eest julgeolekupoliitikas ja meie liitlassuhetes. Kui lugeda koalitsioonileppe esimest peatükki, mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat, siis ma julgen küll väita, et ärevuseks põhjust pole ja sellele võiks vabalt alla kirjutada ka Reformierakond.

See on selle valitsuse tõenäoliselt suurim töövõit. Seal ei ole tõepoolest kirjas, et allkirjastame baaside lepingu Venemaaga või midagi taolist. Sealt on väga palju asju välja jäänud, mis tuleneb ilmselt sellest, et paljudes asjades ei ole need kolm erakonda võimelised kokku leppima. Meenutame näiteks EKRE valimiseelsete lubaduste ühte punkti: anname arenguabi Aafrikale ja saadame tagasi kõik pagulased. Seal ei ole ka sõnagi ÜRO Julgeolekunõukogu kohta, mille roteeruvaks liikmeks saamine on Eesti üks olulisemaid välispoliitilisi eesmärke. Seal ei ole ränderaamistikust sõnagi, ehkki see siin tohtut tõmbetuult tekitas.

Leppes on öeldud, et me toetame liitlaste alalist viibimist Eestis, kuid selles lauses on minu jaoks mitu probleemi. Kas üldse oleks võimalik ette kujutada valitsust, kes seda ei toeta? Ilmselt oleks, kui võimul oleks Keskerakond üksinda. Meie eesmärk julgeolekupoliitikas peaks ju olema liitlaste kohaloleku arvu suurendamine. Nüüd tundub, et kolm erakonda leppisid kokku ja liitlasi ära ei aja. Ära on suudetud hoida kaitsekulude vähendamine. Meenutan, et Isamaa lubadus oli 2,5 protsenti SKP-st kaitsekulutustele ja EKRE lubadus oli tuua miljard Ameerikast juurde.

Kas sa parteivahetust ei kahetse? Oleksid Isamaasse jäänud oleksid praegu võib-olla välisministri kandidaat.