Läti poliitik näppupidi aseri rahapesumasinas

Nils Ušakovsi Koosmeel on Riiat valitsenud kümme aastat, kuid on nüüd langenud korruptsiooniskandaali. Kahtlast raha liigutanud Aivars Bergers on olnud Koosmeele juhatuse liige ja suurannetaja pea sama kaua.

FOTO: Leta/Re:baltica