Madison: ma ei kiida heaks väga ründavaid sõnavõtte

«Marutõbine koerapööri rohtu söönud peavoolumeedia - kas see on okei?» küsis saatejuht Andres Kuusk Madisonilt, viidates EKRE esimehe Martin Helme sõnadele Helmete raadiosaates «Räägime asjast».



«Mina pole niimoodi väitnud, ma mitte kunagi ei väida ka niimoodi,» vastas Madison. Ma olen öelnud korduvalt, et iga inimene vastutab ise oma sõnade eest ja seda ei saa inkrimineerida kaheksale ja poolele tuhandele inimesele erakonnas. Ma ei kiida heaks väga ründavaid sõnavõtte ja mina pole neid sõnu kasutanud.»



«Aga palju hullem on, et mõlemad koalitsioonipartnerid kiidavad,» ütles SDE juht Jevgeni Ossinovski Keskerakonna ja Isamaa kohta.

Ossinovski sõnul on sotsid valmis ulatama sõbrakäe kõigile, kes liberaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtteid järgivad, kuid EKRE nägemus on tema hinnangul vastuolus Eesti pikaajaliste huvidega. «Küsimus on selles, kas kõik Eesti inimesed saavad end siin tunda turvaliselt või ei saa, kas kohtuvõim on sõltumatu või ei ole, kas meedia on sõltumatu või ei ole. Siin ei ole halle toone.» Ossinovski lisas, et tal ei ole positiivset nägemust, kuidas praegused pinged võiksid laheneda ja see hinnang tugineb tema sõnul rahvusvahelisel kogemusel. «Jüri Ratas jääbki vabandama selle eest, mida nad (EKRE liikmed - toim) järjekordselt skandaalset päevast päeva ütlevad,» märkis ta.