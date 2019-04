ÜRO peasekretär kutsus taas üles vaherahule Liibüas

"Veel on endiselt aega peatuda," ütles Guterres ÜRO Julgeolekunõukogus ajakirjanikele.

"On aeg vaherahuks ja vaenutegevuse lõpetamiseks, et vältida kõige hullemat ehk dramaatilist verist lahingut Tripoli pärast," ütles Guterres.

"NATO on tõsiselt mures vägivalla eskaleerumise pärast Liibüas," ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg varem päeval ja kutsus samuti kõiki vaenupooli üles lahinguid lõpetama.

"Me oleme sügavalt mures olukorra pärast Liibüas. Me kutsume kõiki osapooli võitlust lõpetama, nii nagu kutsub ÜRO," ütles Stoltenberg avalduses.

Stoltenberg rõhutas, et "Liibüa olukorrale ei ole sõjalist lahendust". Ta kutsus kõiki vaenupooli asuma hoopis poliitilisele teele.

Tripoli lähistel on käinud äge sõjategevus alates eelmisest neljapäevast, mil Liibüa idaosa valitsust toetava sõjapealiku Khalifa Haftari Liibüa Rahvusarmee (LNA) alustas linnale pealetungi.

Liibüa sattus kaosesse 2011. aastal pärast diktaator Muammar Gaddafi kukutamise ja tapmisega lõppenud kodusõda ning riigi sisepoliitiline olukord on rahutu tänini. Võimuvaakumi on täitnud kümned relvarühmitused, kes on liidus kas ühtsusvalitsusega või riigi idaosas asuva administratsiooniga, keda toetab Haftar.