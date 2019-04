Euroopa Liit pakub Brexiti edasilükkamist 31. oktoobrini

Allikate sõnul peab Suurbritannia peaminister Theresa May selle otsusega veel nõustuma.

Veidi hiljem kinnitas informatsiooni edasilükkamise kohta ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, kes kohtub nüüd Mayga, et talle otsust vahendada. Tusk ise siiski koheselt mingeid kuupäevi ei täpsustanud ehk ametlikult pole veel neid kinnitatud.

"Euroopa Liit on nõustunud edasilükkamisega. Ma kohtun nüüd Theresa Mayga Suurbritannia valitsuse heakskiidu saamiseks," kirjutas Tusk sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas kolmapäeval Brüsselisse Brexiti kriisikõnelustele saabudes, et Euroopa Liidu liidrid ei ole veel kokku leppinud, kui pikalt Ühendkuningriigi lahkumine edasi lükata.

"Minu jaoks ei ole midagi otsustatud, mitte midagi ja eriti pikka ajapikendust, mille kohta ma kuulujutte kuulsin," lausus ta, kui EL-juhid kogunesid kaaluma peaminister Theresa May taotlust lahutus edasi lükata.

Saksa kantsler Angela Merkel ütles samal ajal, et on avatud pikemale Brexiti edasilükkamisele kui see, mida London taotles.