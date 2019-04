Euroopa Liit kinkis Ühendkuningriigile Brexiti jaoks aega juurde

"Euroopa Liit ja Suurbritannia leppisid kokku Brexiti edasilükkamisega 31. oktoobrini. See tähendab kuus lisakuud, et Ühendkuningriik leiaks parima lahenduse," kirjutas Tusk sotsiaalmeedias.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas, et komisjon on tulemusega igati rahul. Junckeri sõnul jõudsid kõigi 27 riigi liidrid otsuses üksmeelele.

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas kolmapäeval Brüsselisse Brexiti kriisikõnelustele saabudes, et Euroopa Liidu liidrid ei ole veel kokku leppinud, kui pikalt Ühendkuningriigi lahkumine edasi lükata. Saksa kantsler Angela Merkel ütles samal ajal, et on avatud pikemale Brexiti edasilükkamisele kui see, mida London taotles.