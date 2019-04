Pompeo tahaks näha Hiina liitumist uuendatud START-leppega

Pompeo sõnul on Venemaa ja Ühendriigid START-ist «suuresti» kinni pidanud erinevalt keskmaa tuumajõudude lepingust (INF), mida Venemaa USA hinnangul rikub ja millest lahkumisest Ühendriigid on teatanud.

President Donald Trump «on teinud vägagi selgeks, et kui meil on võimalus saavutada hea ja korralik relvastuskontrollileping, peaksime me seda tegema», lausus Pompeo senati välissuhete komiteele vastuseks küsimusele START-lepingu pikendamise kohta.

«Me peame tagama, et selle lepingu komponent on ka kõigi tähtsate osapoolte kaasatus,» sõnas ta.

«Võib juhtuda, et seda me ei saavuta. Võib juhtuda, et lõppude lõpuks teeme me selles küsimuses koostööd vaid venelastega. Aga kui rääkida tuumavõimetest, mis kujutavad Ühendriikidele riski, on tänane maailm hoopis teistsugune,» lausus USA välisminister.