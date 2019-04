Lauluväljaku uus juht: Tallinn vajab laulupeoteemalist püsinäitust

Lisaks vajame kindlasti juurde toetavat infrastruktuuri ja muud elu, näiteks juba mainitud söögikohtade näol. Inimene, kes tuleb näiteks siia tuletorni Tallinna panoraamile avanevat vaadet nautima, vajab ka kohta, kus pärast niisama lõõgastuda või sööki-jooki nautida.

Teie vastutada jääb ka Tallinna lauluväljaku renoveerimise lõpetamine – mis seisus tööd praeguseks on?

Ehitajad on kinnitanud, et tööd saavad mai esimese poolega valmis. Seega on laulupeoks igal juhul laulukaarel värske ilme.

Mis täpsemalt laulukaarega tehakse, mis muutub?

Julgustan kõiki juba praegu lauluväljakule tulema ja seda muutust oma silmaga vaatama. Nii palju olgu siiski öeldud, et laulukaare alune on saanud täiesti uue puitlaudise, mis on töödeldud tänapäeva tehnoloogia abil ning üle on võõbatud ka kaar ise.

Mis järgmisena kordategemist vajab?

Lisaks laulukaarele on hiljuti uue kuue saanud ka tuletorn ja raadiotorn. Järgmisena vajavad värskendamist siseruumid.

Kui palju teil suvise juubelilaulupeoga tegemist tuleb? Millega kõige enam ennast seote?

Eesootav laulupidu on kahtlemata üritus, mis peab suurepäraselt õnnestuma. Siinkohal ei saa kindlasti Lauluväljak kogu au endale võtta, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus on näinud ja näeb meeletut vaeva, et see üritus saaks väärikalt toimuma. Eks iga laulupeo korraldamine on eriilmeline ning muidugi peab iga laulupidu olema eelmisest võimsam ja minema veel rohkem hinge. Kahtlemata annab Lauluväljaku meeskond endast maksimumi sündmuse õnnestumiseks.

Veel enne ametisse asumist kohtusin Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse inimestega. Kaardistasime ära, mida meie peaksime omalt poolt suutma pakkuda ja vastupidi. Laulupidu on suur protsess, kus kõik peab töötama õlitatult ning ettevalmistus laulupeoks käib platsil juba täiel rinnal. Omalt poolt saan seista selle eest, et lauluväljaku ala oleks peoks korras ja ettevalmistatud. See kõik vajab täna tegemist. Keerulisemaks muudab selle asjaolu, et suvel on lisaks laulupeole veel tulemas mitmeid suuri meelalahutusüritusi. Peame oma jõud mobiliseerima ajaks, mil eelnev üritus lõppeb ning laulupidu oma meeskonnaga siia territooriumile sisse tuleb.

On teil ettekujutus sellest, milliseks kujuneb laulupeo nädal lauluväljaku juhi jaoks?

Minu jaoks on see esimene laulupidu, mida korraldada aitan. Varasemalt olen jälginud pidusid kõrvalt. Näen seda, et kui lõpuks külaline lauluväljakule kohale jõuab, peab olema meie poolt kõik tehtud, et ta saaks seda pidu nautida ja kaasa laulda. Selle tagamiseks tuleb pingutada!

Kui palju saate kaasa rääkida pidu puudutavates olmeküsimustes?

Külalise jaoks on olulised detailid, et tal oleks mugav siia saada ning siin viibida. Et tal oleks võimalik kiiresti söök kätte saada ning järjekorrad ei kasvaks liiga pikaks. Lauluväljaku meeskond teab, mis on selle territooriumi kitsaskohad ning millised on tugevused, mistõttu tegeleme sellega, et nõrkused tugevusteks pöörata. Teame ka, et inimeste jaoks on olmetingimused ja visuaal hästi olulised ning selle nimel tasub pingutada, et need tingimused saaksid laulupeol olema kui mitte head, siis väga head.

Lõpetuseks, milline on teie isiklik suhe laulupidudega?