Pakistan viis meedia ja diplomaadid India õhurünnaku sündmuspaigale

Twitteris avaldatud videos on näha rühma vaatlemas kraatrit Balakotis. Kindralmajor Asif Ghafoor säutsus, et delegatsioon nägi sündmuspaiga reaalsust.

India peaminister Narendra Modi on oma valimiskampaanias väitnud, et 26. veebruaril korraldatud India õhurünnak oli edukas. India ametnike sõnul hukkus esimeses taolises õhulöögis alates 1971. aastast kuni 250 äärmusrühmituse võitlejat.

Pakistan on algusest peale eitanud, et rünnak tõi kaasa kahju või inimohvreid, ja peaminister Imran Khani sõnul on sellised väited valimistrikk.