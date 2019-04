Sõjavägi sundis Sudaani presidendi tagasi astuma

Kaks kõrget Sudaani ametnikku ütlesid uudisteagentuurile Associated Press, et sõjavägi sundis Bashiri tagasi astuma. Presidendi lahkumise asjaolud on ei ole teada.

Sudaani riigimeedia teatas täna hommikul, et peagi on oodata sõjaväe tähtsat avaldust olukorras, kus kümned tuhanded presidendi tagasiastumist nõudvad protestijad peavad pealinnas Hartumis armee peakorteri ja presidendipalee juures kuuendat päeva meeleavaldust.

Teisipäeval said alguse kokkupõrked meeleavaldajaid kaitsta püüdnud sõdurite ning neid laiali ajada püüdnud luure- ja julgeolekuvõimude vahel. Sudaani infoministri sõnul hukkus vähemalt 11 inimest, neist kuus olid Sudaani sõjaväelased.

Pealtnägijad ütlesid AFP-le, et sõdurid korraldasid täna hommikul reidi Bashiri erakonna Rahvuskongress (NCP) ideoloogilise tiiva Islamiliikumine kontorisse.

Teadaannet oodates marssisid kümned tuhanded inimesed pealinn Hartumis asuvasse peamisesse protestipaija. Varasemalt olid relvajõud saatnud sõdurid kaitseministeeriumi, peamiste teede ja sildade lähedale Hartumis.

Guardiani teatel tantsisid ja laulsid juubeldavad meeleavaldajad Hartumi tänavatel ning karjusid: «See on langenud, me oleme võitnud!»

Meeleavaldajad Hartumis. FOTO: STRINGER / REUTERS

Bashir on valitsenud Sudaani raudse rusikaga 30 aastat. Reutersi teatel toimuvad konsultatsioonid üleminekunõukogu moodustamiseks, mis hakkaks riiki juhtima.

Sudaani allikad kinnitasid Reutersile, et president on ametist tagasi astunud ning viibib presidendipalles järelvalve all. Hommikul teatasid relvajõud, et oodata on olulist teadaannet.

BBC viitas hommikul Sudaani ajakirjaniku Reem Abbasi Twitterile, kus ta teatas, et võimud on hakanud vanglatest inimesi vabastama. Sellest võis aimata, et Sudaanis ootab täna ees suur muutus.

Relvajõudude suur roll

Alates iseseisvuse saavutamisest 1956. aastal on relvajõud Sudaani võimuvõitluses mänginud võtmerolli.

1958. aastal haaras rahumeelse riigipöörde järel võimu relvajõudude ülem kindralmajor Ibrahim Abboud, kuid 1964. aastal tuli sõjaväel ülestõusu järel võim loovutada.

Järjekordse riigipöördega 1969. aastal said relvajõud võimu taas enda kätte, sel korral kolonel Jaafar el-Nimeiri juhtimisel, kes suutis järgnevatel aastatel mitmeid riigipöördeid ja mässe tõrjuda.

1985. aastal juhtis kindralleitnant Swar al-Dhabab ohvitsere, kes ei-Nimeiri võimult tõukasid.

Aasta aega hiljem andis al-Dhabab võimu üle ametisse valitud peaministrile Sadiq al-Mahdile, kuid 1989. aastal kukutasid endise õhudessantväelase al-Bashiri juhitud ohvitserid Al-Mahdi ebastabiilse valitsuse. Al-Bashir haaras võimu ning valitses riiki 30 aastat.

Meeleavaldused al-Bashiri võimu vastu on kestnud alates detsembrist. Algselt tuldi tänavatele elukalliduse tõusu tõttu, kuid see arenes edasi laiemaks protestiks presidendi ja tema võimu vastu. Hakati nõudma al-Bashiri taandumist.

Meeleavaldajate esindajate sõnul sooviti kõnelusi armee esindajatega, et arutada võimalust üleminekuvalitsuse loomiseks.

Politseinikele anti korraldus meeleavaldusi jõuga mitte maha suruda ning teisipäeval teatas korrakaitsjate kõneisik, et soovitakse kokkulepet, mis toetaks jõu rahumeelset üleandmist.

Inimõiguslased on süüdistanud valitsust meeleavalduste jõulises mahasurumises. Võimuesindajad on tunnistanud, et alates meeleavalduste algusest on surma saanud 38 inimest, kuid Human Rights Watchi sõnul on see number suurem.

Omar al-Bashir. FOTO: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / REUTERS / Scanpix

Bashiri tuntakse kui meistermanipulaatorit, kes on üle elanud lugematul arvul siseriiklikke kriise ja suutnud samas vastu seista lääneriikide katsetele teda nõrgestada.

Sudaan on rahvusvahelisest elust pikalt isoleeritud olnud, seda alates 1993. aastast, mil USA lisas Bashiri valitsuse terrorismi rahastajate nimekirja islamiäärmuslaste varjamise eest, muu hulgas varjas režiim terrorist Osama bin Ladenit. 1997. aastal kehtestas Washington sanktsioonid al-Bashiri režiimi vastu.

Bashirile on süüdistus esitatud ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt seoses arvatava genotsiidiga Darfuri piirkonnas 2003. aastal alanud ülestõusu käigus. Talle esitati süüdistus inimsusevastastes kuritegudes, muu hulgas mõrvades, piinamistes ja vägistamistes. Samuti sai ta süüdistuse sõjakuritegudes, sest väidetavalt korraldas ta tahtlikult õhurünnakuid tsiviilisikute vastu.