Fotod: vaata, milline näeb välja presidendi uus ametlik foto

Vabariigi Presidendi ametlik foto on dokument, millel on kindlad mõõdud ja vormistus. Fotole peaks kuuluma aukoht Eesti Vabariigi riigiasutuste, Kaitseväe peastaabi ja allüksuste ning omavalitsuste seinal. Samuti on võimalus fotot eksponeerida muudel asutustel, kel selleks soovi.