Julian Assange visati Ecuadori saatkonnast välja

Wikileaks väitis, et ajendina kasutatakse nn INA paberite skandaali, mis seostab presidenti tema venna loodud maksuparadiisi võimaluste kasutamisega ja Ecuadori võimudel on sõlmitud kokkulepe Ühendkuningriigiga tema vahistamiseks. Ecuadori valitsus lükkas need väited toona ümber ja teatas, et nemad kuulujutte ei kommenteeri.