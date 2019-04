VIDEO: USA sõjaväelased harjutasid Filipiinidel meredessanti

Filipiinid on president Rodrigo Duterte valitsemise ajal suuresti loobunud vastasseisust Hiinaga Lõuna-Hiina mere valduste pärast ning seadnud eesmärgiks kaubandussuhted ja investeeringud.

Eelmisel nädalal nimetas Filipiinide välisministeerium aga Hiina arvukate laevade seilamist Pag-asa saare vetes ebaseaduslikuks. Selle aasta esimeses kvartalis on saare lähistel tuvastatud vähemalt 275 Hiina kala- ja piirivalvelaeva, teatas Filipiinide sõjavägi. Duterte ähvardas Hiinat sõjaliste sammudega, kui ta peaks saari puutuma.

Hiina väidab, et suurem osa Lõuna-Hiina merest kuulub neile, kaasa arvatud naabrite rannikute lähistel asuvad saared. Ehitatud on tehissaari ja sõjalisi rajatisi, mis USA hinnangul võivad tähendada, et teiste riikide laevade ligipääsu hakatakse piirama.