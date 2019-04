Graafikud: mitmed riigikogusse valitud ei kulutanud valimiskampaaniaks sentigi

Erakondade rahastus tuleneb peamiselt erakonna liikmete endi annetustest ning liikmemaksudest, samuti heldete annetajate käest, kelleks enamasti on suurärimehed. Parlamendierakondi toetab osaliselt ka riik. Nii on võimalik, et riigikogusse pääses 15 inimest, kes erakondade rahastamise järelevalvekomisjonile esitatud 2019. aasta aruannete põhjal ei panustanud oma taskust valimiskampaania jaoks ega ka erakonnale annetuseks mitte midagi.