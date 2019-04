Politsei luubi all: kas Lasnamäe valuutavahetuspunkt müüs kliendile võltsitud 100-dollarilise rahatähe?

Portaali Rus.Postimees toimetusse pöördus Sergei, kes kinnitab, et talle sokutati valeraha Eurexi valuutavahetuspunktis, mis asub Lasnamäe Centrumis. Valuutat käis ta vahetamas enne Egiptusesse sõitmist ning oma eurode eest sai vastu 250 dollarit. Ent Egiptuse lennujaama saabudes selgus, et kohalikud ei võta üht sajadollarilist vastu, öeldes, et see pole ehtne.

Tallinna naastes seadis Sergei sammud kohe valuutavahetuspunkti. «Ma selgitasin müüjale, et mulle anti võltsitud kupüür. Töötaja kontrollis seda oma aparaadis ja ütles, et masin ei võta seda vastu. Helistasin kohe politseisse telefonil 112 ja palusin patrull kohale saata,» rääkis Sergei. Kuid tema sõnul töötaja rääkis kellegagi ja palus politseid mitte kutsuda ning minna kohe Eurexi peakontorisse, kus teda ootab juhtkond.

«Seal vaadati kupüüri, kontrolliti minu tšekki ja öeldi kohe, et on olemas märge 250 dollari ostmise kohta veebruari lõpus. Nad ütlesid, et pöörduvad ise politseisse, koostasid kupüüri äravõtmise akti, mõne päeva pärast aga helistati mulle politseist ja kutsuti ülekuulamisele,» rääkis Sergei.

Ülekuulamisel käis Sergei eile. Seal uuriti kupüüri omandamise asjaolusid ja öeldi, et ta on antud juhtumis tunnistaja ning lubati asi lahendada.

Kuid Sergei versioon erineb täielikult sellest, mida rääkisid meile Eurexi valuutavahetuspunktide võrgustiku esindajad.

Eurex Capital OÜ esindaja Inga Olesk täpsustas kõigepealt, et seaduse järgi on nad kohustatud võltsimistunnustega kupüüri konfiskeerima ning andma üle politseile ekspertiisi läbiviimiseks. «Nii me tegutsesime ka antud olukorras. Klient S. pöördus meie kontorisse eesmärgiga müüa 100 USA dollarit, aga kui selgus, et kupüüril on võltsimistunnused, tegi meie töötaja ettepaneku pöörduda politseisse, et teha ekspertiis. Seejärel hakkas klient väitma, et sai selle kupüüri meilt. Kahjuks, me ei saa öelda, kui kaua ekspertiis aega võtab, kuid kindlasti teatame selle tulemustest kliendile niipea, kui saame informatsiooni.»

Olesk täpsustas, et kui ekspertiis kinnitab, et tegemist pole võltsinguga, antakse kliendile raha tagasi.

Oleski sõnul kontrollib Eurex põhjalikult kõiki kupüüre: «Valeraha tuvastamiseks kasutame nii rahalugemismasinat kui ka spetsiaalseid valuutaskannereid. Samuti läbivad kõik meie töötajad põhjaliku väljaõppe. Seega on väga väike tõenäosus, et klient S. sai võltskupüüri meie kontoris. 20 tegevusaasta jooksul pole me kordagi võltskupüüre väljastanud.»

Sergei ütleb, et umbes sellist vastust ta ootaski ning selle tõttu loodab nüüd väga politsei peale: «Uurija ütles, et küsib turvakaamera salvestisi ning püütakse tuvastada mulle antud kupüüri seerianumber. Asendada ei saanud seda kuskil, ma ei võtnud seda rahakotist välja ning andsin selle teise inimese kätte alles lennujaamas, kus seda minu juuresolekul kontrolliti ning keelduti vastu võtmast.»

Õiguskaitseorganid antud juhtumit praegu ei kommenteeri, kuid annavad soovitusi, mida teha, kui inimene on sattunud sellisesse olukorda.