Armee võttis Sudaani protestijad pihtide vahele

Riigitelevisioonis kõnelenud kaitseminister ja esimene asepresident Awad Ibn Auf ütles, et sõjaväenõukogu jääb võimule kaheks aastaks ning üleminekuperiood lõpeb valimistega. Ta väitis, et kukutatud al-Bashiri hoitakse turvalises kohas ning senine režiim, mille liige ta ise on, kõrvaldatakse võimult.