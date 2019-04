Britid said ajapikenduse manitsusega aega mitte raisata

Eile koidikul ajakirjanike ette astunud ja Brexitile pühendatud erakorralise ülemkogu tulemused edastanud Tusk ei varjanud, et see polnud päris see, mida tema soovitas. «See ajapikendus on täpselt nii paindlik, kui ma ootasin, pisut lühem, kui ma ootasin, kuid siiski piisav parima võimaliku lahenduse leidmiseks,» ütles ta.