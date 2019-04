Soomes konfiskeeriti mullu rekordkogus ecstasyt ja kanepit

Andmed näitavad, et üks populaarsemaid sünteetilisi uimasteid Soomes on amfetamiin. Selle jälgi otsitakse heitveest ning need näitasid, et enim tarbiti seda uimastit Kouvolas ja Lahtis. Märkimisväärne amfetamiinikogus leiti ka Kotkast ja Helsingist.