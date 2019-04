Lõplikud valimistulemused jätavad Netanyahu Iisraeli peaministriks

Ajaleht Maariv kirjutas kõrgele ametnikule viidates, et president Reuven Rivlin püüab korraldada Netanyahu ja tema tsentristist vastase Benny Gantzi kohtumist laiapõhjalise rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamiseks.

Presidendikantselei pressiesindaja ütles aga, et tema ei tea kohtumise plaanist midagi.

Iisraeli rohkem kui 70-aastases ajaloos ei ole kunagi ükski partei üksi parlamendienamust saavutanud ning ka Netanyahul on valida, kas moodustada koalitsioon parempoolsetest ja usuparteidest või suur allianss tsentristidega.

Iisraeli peaprokurör on teatanud, et kavatseb esitada Netanyahule süüdistuse altkäemaksus, pettuses ja usalduse kuritarvitamises. See võib muuta ta kaitsetuks väiksemate liitlaste järeleandmisnõuete ees.