Porošenko: Ukraina jätkab võitlust Nord Stream 2 peatamiseks

«Nord Stream 2 ei ole uus teema kõnelustel Ukraina ja Saksamaa, Ukraina ja Euroopa Liidu vahel. Teatame selgelt, et me ei ole lõpetanud võitlust Nord Stream 2 ehituse peatamiseks ja kutsume Saksa firmasid osalema Ukraina gaasitranspordisüsteemi haldamises,» ütles Porošenko Berliinis ühisel pressikonverentsil Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

Ukraina president rõhutas, et strateegilise partnerluse olemasolu tõendab, et osapooled saavad arutada kõiki küsimusi.

«Seni on Saksamaa positsioon olnud Ukraina kaitsmine ja julgeoleku tagamine. Praegu näeme me neid julgeoleku tagamise mehhanisme erinevalt: Saksamaa näeb seda tagamises, et osa gaasi pumbatakse läbi Ukraina, meie näeme seda Nord Stream 2 ehituse lõpetamises,» lausus ta.