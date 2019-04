USA president kaalub endiselt migrantide niinimetatud varjupaigalinnadesse saatmist

Varjupaigalinnad ("Sanctuary Cities") on asulad, kus kohalikud võimud pole andnud immigrante föderaalvõimudele deporteerimiseks üle.

"Kuna demokraadid ei soovi meie väga ohtlikke immigratsiooniseadusi muuta, siis me kaalume tõepoolest ebaseaduslike sisserändajate niinimetatud varjupaigalinnadesse saatmist. Äärmusvasakpoolsed soovivad avatud piiride ja avasüli vastuvõtmise poliitikat ja see peaks neid ju äärmiselt rõõmsaks tegema," rääkis Trump.

"Nad alati ütlevad, et on valmis kõik avasüli vastu võtma. Vaatame, kas see peab paika," lisas president.