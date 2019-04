Soome võimud manitsevad valijaid oma peaga mõtlema

Venemaa piiril asuva riigina on Soome olnud aastaid valvel katsete eest kallutada avalikku arvamust propaganda abil, eriti rünnakutega Euroopa Liidu ja NATO aadressil.

Eksperdid ja ministrid ütlevad, et suur osa desinformatsioonist on seotud Kremliga, kes kasutab seda taktikat oma poliitilistel eesmärkidel.

Valitsus on tellinud tele- raadio- ja internetikampaania, milles tuntud soomlased kannustavad valijaid oma peaga mõtlema.

"Soomes on maailma parimad valimised - mõtle miks," kõlab kampaanialoosung.

Kampaaniaga tahetakse ka üldsusele kinnitada, et pühapäevaste parlamendivalimiste, aga ka mais peetavate Euroopa Parlamendi valimiste tulemused on usaldusväärsed ja neisse ei ole sekkutud.

"Me ei kasuta elektroonilisi hääletusmasinaid ega internetihääletust," ütleb üks reklaamis esinejaist ja lisab, et Soome valimissüsteemiga ei ole võimalik manipuleerida.

Justiitsministeeriumi valimisjuht Arto Jääskeläinen ütles AFP-le, et pühapäevastesse valimistesse ulatuslikku sekkumist ei oodata.

"Me teame, et on olnud mõned valimissekkumise juhtumid näiteks möödunud aasta septembris Rootsis, aga ka Prantsusmaal ja Hollandis," ütles ta.