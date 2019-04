India tähistab 100 aasta möödumist Amritsari veresaunast

Rahvahulka saadeti laiali ajama sõjavägi, kes tõkestas väljapääsud ja avas tule. Koloniaalvõimude andmele sai surma umbes 400 inimest, India on veendunud, et ligi 1000.

"Ajalugu võib tahta ümber kirjutada, nagu kuninganna on öelnud, aga see ei ole võimalik," sõnas ta.

"Mida me teha saame, nagu kuninganna on öelnud, on ajaloost õppust võtta. Pole kahtlustki, et me jääme seda sündmust alati mäletama. Me ei unusta kunagi, mis siin juhtus."