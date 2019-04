Fotod: lasnamäelased kogunesid spordihalli vene keele etteütlusele

Totalny Diktant on suure populaarsuse kogunud ülemaailmne aktsioon, mille raames kirjutavad kõik huvilised etteütlust vene keeles. Eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu õigekeelsuse tähtsusele. TruD’i eesmärk on anda võimalus aktsioonis osaleda ka neil, kellele võib üldine etteütlus olla liiga keeruline. Totalny Diktanti kirjutatakse sel aastal ligi 1000 linnas üle maailma. Traditsiooniliselt loeb etteütlust ette tuntud inimene.