Sudaani uus sõjaline juht on avalikkusele mõistatus

Meeleavaldajad, kes nõuavad Bashiri raudse rusika all kestnud kolme aastakümne pikkuse võimuaja lõpu järel tsiviilvalitsust, pidasid Ibn Oufi vana režiimi liikmeks ning kukutatud juhi lähedaseks nõunikuks.

«Burhan on relvajõududes kõrge auastmega ohvitser, kuid sisuliselt on ta veteransõdur,» ütles üks sõjaväe ohvitser, kes palus anonüümsust.

Ta on abielus ning tal on kolm last.