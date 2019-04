USA tegeleb Venezuela jaoks võimuvahetuse järgse toetusfondi loomisega

Fondi suuruseks on kavandatud kümme miljardit USA dollarit ja selle eesmärgiks on ergutada majandust ja kaubandust pärast uue valitsuse ametisseastumist.

USA on üks umbes 50 riigist, mis tunnustab opositsiooniliidrit Juan Guaidót Venezuela seadusliku presidendina. Guaidó kuulutas ennast ajutiseks riigipeaks jaanuaris.

Venezuela presidendi Nicolás Maduro suuremad toetajad on Venemaa ja Hiina.

Venezuela naftamajandus on ekspordi kokkuvarisemise ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu kokku varisenud. Rahva elutingimused on rasked, inimesed on näljas ja levivad haigused