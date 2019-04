USA välisminister saabus visiidile Peruusse

Pompeo alustas reedel nelja riiki hõlmavat ringreisi Ladina-Ameerika liitlaste juurde, mille üheks eesmärgiks on jätkata survet võimuvahetuseks Venezuelas.

Reisi kõrghetk on pühapäevane visiit Colombia Cúcuta linna, mis asub Venezuela piiril ja kus ta kohtub põgenikega.

Pompeo visiidi teine eesmärk on tõrjuda Hiina üha laienevat haaret Ladina-Ameerikas, kus Peking on näiteks Tšiili suurim kaubanduspartner. Hiinasse läheb Santiago ekspordist 30 protsenti, sellal kui USA vaid 14 protsenti.

Üks Pompeod saatev ametnik ütles enne Tšiilis maandumist, et USA administratsioon on kulutanud Ladina-Ameerikas palju aega püüetele parandada kaubandussidemeid piirkonnaga, mis vasakpoolsete valitsuste esiletõusu tõttu on viimastel aastatel Ühendriikidele selja keeranud.