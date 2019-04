Bosnia serblaste juht peab Srebrenica massimõrva müüdiks

Milorad Dodik, üks kolmest mitmerahvuselise Bosnia kaaspresidendist, ütles 1992.-1995. aastal kestnud sõjas toime pandud sõjakuritegusid käsitlenud arutelul, et Srebrenica massimõrv oli "miski, mida ei eksisteeri".

Avaldus käib vastu kahe rahvusvahelise kohtu otsustele, et Srebrenicas pandi toime genotsiid. Seda massimõrva peetakse üheks veriseimaks tapatalguks Teise maailmasõja järgses Euroopas.

Pärast seda, kui bosnia serblaste üksused olid sõja käigus 1995. aastal Srebrenica linna hõivanud, tapeti mõne päeva jooksul üle 8000 moslemist meest ja last ning nende surnukehad visati mitmesse massihauda.

Dodik on Srebrenica massimõrva korduvalt pisendanud koos teiste bosnia serblastest poliitikute ning kõrvalasuva Serbia võimudega, kes eitavad genotsiidi toimumist. Bosnia serblased on teatanud ka erikomisjoni loomisest, mille ülesanne on välja selgitada "tõde" Srebrenicas toimunu kohta.