USA sõdur tappis Okinawal jaapanlanna ja võttis endalt elu

Okinawa saarel asuvad USA sõjaväebaasid on kohaliku elanikkonna hulgas äärmiselt ebapopulaarsed.

Jaapanis paiknevate USA vägede esindaja ütles, et laevastiku kriminaaljuurdlusteenistus teeb kohaliku politseiga koostööd, et mereväelase ja Okinawa elaniku surma asjaoludes selgusele jõuda.

"See on täielik tragöödia ja me võtame endale kohustuse uurimist toetada," öeldi avalduses.