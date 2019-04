Soome valib parlamenti

Valimisõigus on Soomes 4,5 miljonil inimesel. Valimisjaoskonnad avati kell 9 ja suletakse õhtul kell 20.

Eelhääletusest võttis osa üle 1,5 miljoni inimese ehk 36 protsenti valijaist, mis on kõigi aegade rekord. Eelhääletuse tulemused tehakse teatavaks täna kohe pärast valimisjaoskondade sulgemist. Esialgsed valimistulemused selguvad mõne tunni pärast.

Erakondade seis valimispäeva eelsetes küsitlustes näitab pinevat rebimist. Esikohal olevate sotsiaaldemokraatide (SDP) toetus hakkas enne otsustavat hetke langema, põlissoomlastel aga tõusma. Koonderakond on erinevate küsitluste põhjal teisel või kolmandal kohal.

Erakondade vahed on väiksed.

Neljapäeval avaldatud Yle küsitlustulemuste põhjal on Soome populaarseim erakond Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) 19 toetusprotsendiga, järgnevad Põlissoomlased 16,3 protsendiga.

Neljandal kohal on praegune peaministripartei Keskerakond 14,5-protsendise toetusega.

«Küll aga tundub, et kellelgi ei ole nii tohutult tugevat mandaati, et saaks valimiste järel oma programmi teoks teha,» ennustas ta.

Prognooside põhjal peaks 2015. aastal kaotust kannatanud SDP saama nüüd saadikukohti juurde. Eelmises eduskunnas oli neil 35 kohta, nüüd peaks see arv tõusma üle 40.

Põnev on põlissoomlaste olukord. 2015. aasta valimistel said nad 38 kohta ja olid Keskerakonna järel suuruselt teine parlamendirühm. Siis tekkisid aga parteis lõhed ja lagunemise järel jäi neile 17 kohta.

Arvamusküsitlustes Keskerakonnaga tasavägist võitlust pidavatel rohelised said 2015. aastal 15 kohta, nüüd oodatakse neile märksa priskemat saaki.

Kõige kehvemad on lahkuvasse valitsuskoalitsiooni kuulunud Sinise Tuleviku väljavaated. Neil oli senises parlamendis 17 kohta, aga pühapäevaste valimiste järel võib selguda, et alles on üks, kui sedagi.