Iraanis on viimastel nädalatel tulvades hukkunud 76 inimest

Esimesena tabasid üleujutused riigi kirdeosa, kuid on nüüd paduvihmade jätkudes jõudnud ka edelaprovintsidesse, kus on küladest ja linnadest evakueeritud sadu tuhandeid inimesi.

Üleujutused on teinud ulatuslikku kahju elumajadele, teedele, taristule ja põllumajandusele.

«Üle 14 000 kilomeetri teid on lõhutud,» ütles transpordiminister Mohammad Eslami parlamendis ja lisas, et 725 silda on täielikult purunenud.