Eestisse jõudsid neli Ühendkuningriigi maaväe helikopterit Wildcat

Kopterite peamiseks ülesandeks Eestis on toetada Tapal teenivat liitlaste lahingugruppi. Lisaks tehakse tihedat koostööd Eesti kaitseväelastega ning osaletakse õppusel Kevadtorm. Plaani kohaselt ühinevad eile saabunud kopteriüksusega aprilli teises pooles ka viis ründekopterit Apache.

Eestisse saabunud kopterid kuuluvad Ühendkuningriigi maaväe lennukorpuse 661. eskadrilli, mille kodubaasiks on Somersetis paiknev Yeoviltoni kuninglik mereväe õhubaas. Kopterid hakkavad paiknema Ämari lennubaasis.

661. eskadrilli ülem major Al Rivetti sõnul on eskadrilli liikmed Eestisse naasmise üle väga elevil. «See loob meile väga palju võimalusi ja me juba ootame, et saaksime taaskord töötada oma NATO liitlastega. Oleme eriti ootusärevuses, kuna seekord tuleme Eestisse koos Apache kopteritega, mis tugevdab meie omavahelist koostööd veelgi,» ütles major Rivett.