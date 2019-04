Vahistamised hirmutavad Venemaa eliiti

Vene riikliku statistikaameti andmetel on elanike sissetulekud kahanenud juba viis aastat järjest, alates 2014. aastast. Sellist asja ei juhtunud isegi 1990ndatel. Aasta tagasi presidendivalimistel 76-protsendilise toetuse kogunud Vladimir Putini populaarsus on pärast seda järjest kukkunud. Venemaa usaldusväärseima uuringufirma Levada-keskuse viimase küsitluse andmetel oli Putini toetus 55 protsenti. Toetuslanguse peamine põhjus sissetulekute vähenemise kõrval on pensioniea tuntav tõstmine, mis algab sellest aastast.