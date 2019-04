Zelenski ootab Porošenkot staadioniväitlusele 19. aprillil

«Me ootame Petro Aleksejevitši (Porošenkot) 19. aprillil kell 19 Olümpiastaadionile. Loodame, et ta ikkagi leiab võimaluse sinna tulla. Kui ei, siis meile tundub, et Petro Aleksejevitš lihtsalt soovib reaalselt vältida neid debatte. See, et täna seal (staadionil) ei ole Zelenskit, oli teada juba varem. Ja see oli millegipärast Porošenko soov sinna täna minna. Ta tegi seda, mida tahtis. Kuid debatid ei pidanud täna aset leidma,» seletas Zelenski valimisstaabi kõneisik Dmõtro Razumkov.